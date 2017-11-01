Водителей, не пропускающих пешеходов, накажут в Куйбышеве

До 2,5 тысячи рублей вырастет штраф водителям, не пропускающим пешеходов. Напомним, ранее он составлял 1,5 тысячи рублей.

Закон вносит поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф грозит в том случае, если водитель не выполняет требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

Вера Шакирова,

мать пострадавшей от наезда автомобиля школьницы, г. Куйбышев:

Что значит 2,5 тысячи рублей по сравнению с жизнью и здоровьем человека? Моя четырнадцатилетняя дочь переходила улицу по зебре на зеленый свет светофора. Все как положено. Для тех же, кто не смотрит на светофор, законов не существует. Два года мы потратили на реабилитацию после аварии, когда молодой человек не затормозил у пешеходного перехода и не пропустил мою дочь. Не знаю, какие меры принимать к таким водителям, может, машины конфисковывать или прав лишать, но 2,5 тысячи – это очень щадящее наказание.

Кстати, по новому законодательству человек, ставший жертвой горе-водителя, не знающего ПДД, теперь может смело обратиться к представителям закона. Конечно, то же самое было возможно и год, и два назад, но тогда существовало множество «подводных камней», за счет которых нарушитель мог «выкрутиться». Теперь, если водитель ведет себя неподобающим образом, он обязан будет понести соответствующее наказание.

В последний раз штрафы для водителей за непропускание пешеходов увеличивались до нынешних 1,5 тысяч в 2013 году; с 2008-го по 2013-й они составляли 1 000 рублей, а еще раньше — всего 100 рублей.

Свидетелями каких случаев, когда водители не пропускали пешеходов, были Вы?

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