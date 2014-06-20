Волна ОРВИ набирает силу в Барабинске

Эпидемия ОРВИ идет по Барабинскому району. В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что по итогам прошлой недели, с 16 по 22 января, превышения эпидпорога еще не было. На этой неделе, с 23 по 29 января, вероятно, уже будет. Результаты подсчетов экспертов станут известны в понедельник, 30 января.

На карантин закрыты группы в устьянцевском, новокозловском дошкольных учреждениях и детском саду №7 Барабинска. Закрыт весь новоульяновский детский сад. Распустили всех первоклассников и один третий класс в школе №2.

Напомним, что сезонная волна вирусов прокатилась по району в октябре. Группы закрывали в детских садах №№1 и 6.

Как вы защищаетесь от вирусов? Или доверяете своему иммунитету?

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