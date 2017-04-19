Волонтером на Парад Победы едет Ольга из Куйбышева

На Параде Победы в Москве Куйбышевский район представит волонтер Ольга Коплярова. Ольга приняла участие во всероссийском конкурсе по отбору добровольцев для помощи в организации центральных мероприятий празднования Дня Победы!

Про отбор добровольцев девушка узнала в социальных сетях. Сделала видео, написала эссе и подала заявку.

Из 4000 человек было выбрано 200 волонтеров. 100 человек в Москву и 100 – в Севастополь. Ольга вошла в четверку представителей от Новосибирской области, двое из которых поедут в Москву и двое – в Севастополь.

Ольга Коплярова,

педагог-организатор, руководитель волонтерского отряда куйбышевского ДДТ:

Еще со школы у меня была мечта попасть на Парад Победы. И даже не столько в качестве зрителя, сколько в качестве помощника, организатора. И то, что сегодня сбывается моя мечта, еще раз убеждает меня в том, что я выбрала нужную деятельность.

Ольга ещё не знает, что конкретно ей придется делать: стать корреспондентом, фотографом или сопровождать ветеранов. Все станет понятно в Москве, после инструктажа.

В столицу волонтеры должны прибыть за 4 дня до парада. Добровольцы будут обеспечены фирменной экипировкой Волонтера Победы, проживанием, питанием и пройдут обучение с привлечением экспертов, историков и ветеранов Великой Отечественной войны.

За два года во всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объединились 159 тысяч добровольцев. Проведено 39 всероссийских акций, организовано 128 тысяч мероприятий по благоустройству памятных мест. 160 тысяч человек привлечено к участию во всероссийских исторических квестах. Оказана помощь тысячам ветеранам войны.

Вы хотели бы побывать на параде 9 Мая на Красной площади в Москве?

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