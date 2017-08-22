Воровал имущество из разных гаражей 30-летний куйбышевец

Подозреваемого во взломах гаражей и хищениях имущества на сумму около 70 тысяч рублей установили и задержали оперуполномоченные уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский».

В первом случае объектом противоправного посягательства 30-летнего мужчины стал гараж, расположенный на улице Войкова. Подозреваемый взломал замок, вынес 2 бензопилы общей стоимостью 10 тысяч рублей. Чужое имущество продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Часть же похищенного уже изъята и возвращена владельцу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что этот человек причастен к совершению ещё 2 аналогичных преступлений в Куйбышеве.

Так, взломав замок, подозреваемый проник в гараж на улице Репина, где украл имущество жителя города на сумму более 58 тысяч рублей. Продать ничего злоумышленник не успел, имущество возвращено потерпевшему.

Летней ночью, находясь в районе улицы Крылова и убедившись, что в доме никого нет, мужчина проник в сарай, расположенный в ограде частного домовладения. Оттуда забрал кабель и электролобзик. В последствии продал лобзик за 500 рублей, кабель сдал в пункт приема металла. Похищенное имущество частично возвращено владельцу.

Олег Обыскалов, начальник следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»: В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Ранее молодой человек уже был судим за подобного рода преступления.