Воровство на садах Куйбышева

Хотелось бы обратить внимание на проблему сегодняшнего дня — воровство на садовых участках. Кто-то обязан проводить рейды? Кто-то обязан эффективно реагировать на «беды» садоводов? Почему люди, которые платят налоги со своих обществ, в ситуации повального выноса урожая чужаками остаются наедине с собой и без урожая?

К примеру, недавно в мой сад наведался вор. Брать нечего ещё — так поломал перцы, цвет картофеля. Потоптал цветы. И он не в первый раз проверяет наши «труды». В прошлом году оставил нам треть урожая картофеля. Сломал забор два раза за лето.

К кому идти с этими проблемами? И все видят, что бабушкам и дедушкам не справится с этими уродами. И жаловаться пороги обивать не пойдут. Так сколько терпеть бездействие властей?

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