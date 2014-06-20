Воруют дрели и болгарки в Куйбышеве

С 15 по 22 декабря на регистрацию в дежурную часть полиции поступило 140 заявлений и сообщений. Из них 5 заявлений и сообщений о преступлениях. Раскрыто из ранее «неочевидных» 2 преступления.

Кража

20 декабря поступило заявление от гражданина Ч. о том, что в период с 11.00 часов 19 декабря до 09.00 часов 20 декабря неизвестный проник в сарай, расположенный на ул. Пионерская, и похитил инструменты (электродрель, шлифовальную машинку, болгарку).

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 11000 рублей. Ведется работа по установлению лица, совершившего данное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Грабеж

15 декабря поступило заявление от гражданина М. о том, что 15 около 4. 00 часов утра в районе квартала №15 неизвестный ударил его по голове и забрал сотовый телефон.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшему от преступного деяния, составил 5800 рублей. Лицо, совершившее преступление, установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Составлено 120 протоколов об административных правонарушениях. Из них по безопасности дорожного движения составлено 117 протоколов, 4 протокола — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Оформлено 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Изъято 8 единиц оружия, из них 1 единица незаконного хранящегося.

Почему люди идут на открытый грабеж?

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