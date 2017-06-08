Воспользуйтесь полигоном ТБО, куйбышевцы

На полигоне, расположенном севернее реки Патрушевка в районе Казачьей гривы, принимают твердые бытовые отходы от жителей Куйбышева и юридических лиц.

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 13.08.2015 №121 — ЖКХ стоимость услуг за кубический метр до 30 июня 2017 составляет – 34,36 рубля. С 1 июля 2017 по 31 декабря 2017 – 35,21 рублей.

В летний период полигон ТБО работает ежедневно с 9.00 ч. до 20.00, без выходных.

Ветви деревьев и кустарников не являются твердыми бытовыми отходами. Следовательно, их запрещено вывозить на полигон ТБО.

По информации администрации города Куйбышева