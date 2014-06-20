Воспользуйтесь порталом госуслуг в Куйбышеве

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Использование интернет-портала: www.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы. Для того чтобы получить возможность подать заявление на оказание государственных услуг, граждане должны зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг.

После заполнения обязательных сведений на указанный гражданином адрес высылается письмо, содержащее специальный код, введение которого подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует это сделать заранее), можно воспользоваться сайтом.

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём пользователь выбирает вид интересующей его государственной услуги:

— приём квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;

— проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;

— предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Портал предоставляет следующие возможности:

— подача заявления в электронном виде;

— выбор удобного для вас времени и даты получения государственной услуги;

— получения подтверждения о принятии заявки на государственную услугу;

— распечатка квитанции для оплаты государственной пошлины за проведение юридически значимых действий.

В любое удобное для Вас время, вы можете подать заявление в электронном виде по вопросам приёма квалификационных экзаменов и выдаче (замене) водительского удостоверения, для этого необходимо зайдя в свой «Личный кабинет» выбрать соответствующую услугу, после чего необходимо заполнить:

— цель обращения,

— форму заявления,

— выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы и месте оказания услуги.

По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в государственные структуры для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.

В случае успешного выполнения услуги система даст положительный ответ Вам, а государственные структуры свяжутся с Вами для подтверждения заявки. В случае отказа предоставления услуги Вас проинформируют о причинах.

Для получения государственной услуги заявителю необходимо прибыть в подразделение к тому времени, которое им было выбрано.

Для получения национального водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, Вы можете обратиться в любое подразделение МЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Новосибирской области по адресам:

г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 40А;

г. Куйбышев, ул. Партизанская 109;

г.Карасук, ул. Коммунистическая, 56.

График работы 2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области:

вторник с 09:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00

четверг с 09:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00

пятница с 09:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00

суббота с 08:00 до 15:00 обед с 12:00 до 13:00

Использование электронных услуг позволяет значительно экономить время граждан.

Какими услугами вы пользовались через портал «Госуслуги»?

Еще по теме: В пенсионный фонд, не выходя из дома