Вовремя сдавать водительские удостоверения просят лишенных прав барабинцев

При лишении специального права на управление транспортом водитель, согласно части 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ, обязан в течении 3-х рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении этого административного наказания сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Барабинский» находится по адресу: город Барабинск, переулок Пожарный, дом №2.

Удостоверение тракториста-машиниста необходимо сдать в Гостехнадзор.

Гостехнадзор Барабинского района находится по адресу: город Барабинск, улица Гутова, дом №16.

При желании оба удостоверения можно сдать в подразделение районной Госавтоинспекции. В случае утраты указанных документов, нарушитель обязан заявить об этом в указанный орган в этот же срок.

Согласно части 2 статьи 32.7 КоАП РФ течение прерванного срока начинается со дня сдачи либо со дня изъятия у нарушителя соответствующего удостоверения или иных документов, а равно получения органом исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.