Возбуждено уголовное дело в отношении главы Барабинска

Следственным комитетом РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы города Барабинска Максима Овсянникова. Об этом сообщили на сайте Следственного управления.

По результатам рассмотрения материалов, направленных Барабинским межрайонным прокурором, дело возбуждено по ч.11 статьи 293 Уголовного Кодекса РФ – халатность. Чиновника обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

На сегодняшний день следствием установлено, что Правительством Новосибирской области в 2013 году была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы, одной из основных задач которой являлось переселение граждан.

В рамках данной программы главой города Барабинска был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 39 млн рублей, согласно которому, подрядчик должен был передать администрации города 46 жилых помещений до 1 июля 2014 года. Речь идет о доме 29 квартала «Г».

Но, как показало следствие, строительство дома до настоящего времени не завершено, квартиры не переданы, а возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов, которые не позволяют осуществить ввод дома в эксплуатацию.

Несмотря на это, в нарушение условий муниципального контракта, глава Барабинска Максим Овсянников согласовал застройщику оплату выполнения работ на сумму более 37 млн. рублей. Согласование велось на протяжении трех лет, начиная с 2013 и по 2016 год.

Расследование продолжается.