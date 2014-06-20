Врезался в бетонный столб на Тойоте барабинец

ДТП в Барабинском районе в конце января.

26 января в 18.45 водитель автомобиля ИЖ-2126 управлял транспортным средством. Выезжая на улицу Малую города Барабинска, он нарушил очередность проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Ниссан-Санни».

27 января в 12.45 водитель автомобиля УАЗ-30365 управлял транспортным средством на улице К. Маркса города Барабинска. Выехав на перекресток с улицей Островского и совершая манёвр поворота влево, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ниссан-Вингроад», двигавшемуся во встречном направлении. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1 000 рублей.

27 января в 14.20 водитель автомобиля ВАЗ-21103 управляла транспортным средством около дома №3А на улице Островского города Барабинска. Выезжая со стоянки задним ходом, она не убедилась в безопасности своего манёвра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Лада-219470».

29 января в 13.00 водитель автомобиля «Тойота-Корона-Премио» управлял транспортным средством на улице Деповской города Барабинска. Около дома №28 он не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на электроопору.

29 января в 13.25 водитель автомобиля «Хонда-Цивик» управляла транспортным средством около дома №23 на улице Деповская города Барабинска. При движении задним ходом она не убедилась в безопасности своего манёвра, в результате чего совершила наезд на автомобиль «Ниссан-Санни».

29 января в 20.05 водитель автомобиля ВАЗ-21074 (1994 г. р.), управляя транспортным средством на автодороге К-05 Здвинск-Барабинск, на 38 км нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с встречно идущем автомобилем «Тойота Таун Айс». В результате ДТП водитель «семёрки» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Барабинскую ЦРБ.

31 января в 8.30 водитель автомобиля КамАЗ управлял транспортным средством в переулке Индустриальном города Барабинска. При повороте вправо он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074.

31 января в 11.35 водитель автомобиля ВАЗ управлял транспортным средством на улице Ульяновской города Барабинска. В процессе движения он не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» и автомобилем «Ниссан».

31 января в 12.00 водитель автомобиля «Тойота-РАВ 4» около дома №124 на улице К. Маркса, выполняя манёвр – движение задним ходом, не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Субару-Форестер».

31 января в 14.30 водитель автомобиля ВАЗ-21099 управлял транспортным средством около дома №24 на улице Кирова города Барабинска. При движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль УАЗ-Патриот.

31 января в 17.10 водитель автомобиля «Лада-217230» управлял транспортным средством на улице Луначарского города Барабинска. В процессе движения он не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на стоявший в попутном направлении автомобиль ВАЗ-21074.

31 января в 18.40 водитель автомобиля ВАЗ-21140 управляла транспортным средством около дома №57 на улице Апарина города Барабинска. При движении задним ходом она не убедилась в безопасности своего манёвра, в результате чего совершила наезд на автомобиль «КИА-Спортаж».

1 февраля в 7.50 водитель автомобиля «Тойота-Виста» управлял транспортным средством на улице Комарова города Барабинска. Около дома №8 он не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Ланос».

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