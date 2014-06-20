Все пособия выплатили барабинцам в 2016 году

Выполнены все социальные обязательства перед жителями Барабинского района за 2016 год. Это уточнили в отделе пособий и социальных выплат.

Всего выплачено государственных пособий и компенсаций населению на сумму около 228,5 миллиона рублей. На 1 января 2017 года граждан из льготной категории и получающих компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг — 9 435 человек.

Пенсионерам начали возвращать деньги, заплаченные за капремонт. Выплата компенсации отдельным категориям составила более 241 тысячи рублей.

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