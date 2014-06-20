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Встретили Новый год спортсмены Барабинска
По традиции, к Новому году в Барабинске организовали комплексные спортивные соревнования. Они включали в себя три вида – настольный теннис, шашки и лыжные гонки.
В спортивно-оздоровительном клубе состоялись состязания по настольному теннису. Результаты таковы: I место – Чернов Евгений, II место – Кохан Игорь, III место – Майдан Константин.
Результаты соревнований по шашкам: I место – Шакиро Анатолий, II место – Горкушенко Олег и Яковлев Андрей.
Соревнования по лыжным гонкам были проведены на лыжной базе Барабинского района «Горизонт».
Результаты соревнований в разных группах:
I место – Осипова Алина
II место – Банникова Ольга
III место – Воронина Алина
I место – Хрущев Федор
I место – Бондаренко Елена
II место – Слободяненко Серафима
III место – Коваленко Ирина
I место – Карташов Сергей
II место – Коц Василий
III место – Климов Владимир
I место – Слыш Алина
II место – Слободяненко Дарья
III место – Афонина Ангелина
I место – Слободяненко Евгений
II место – Слыш Алексей
I место – Пшенов Олег
II место – Коваленко Юрий
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