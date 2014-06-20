Встретили Новый год спортсмены Барабинска
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Встретили Новый год спортсмены Барабинска

Автор: | Опубликовано 29 декабря 2016 в 15:11
Рубрика: Спорт | Просмотров: 60 | Комментариев нет

По традиции, к Новому году в Барабинске организовали комплексные спортивные соревнования. Они включали в себя три вида – настольный теннис, шашки и лыжные гонки.

В спортивно-оздоровительном клубе состоялись состязания по настольному теннису. Результаты таковы: I место – Чернов Евгений, II место – Кохан Игорь, III место – Майдан Константин.

Результаты соревнований по шашкам: I место – Шакиро Анатолий, II место – Горкушенко Олег и Яковлев Андрей.

Соревнования по лыжным гонкам были проведены на лыжной базе Барабинского района «Горизонт».

Результаты соревнований в разных группах:
I место – Осипова Алина
II место – Банникова Ольга
III место – Воронина Алина

I место – Хрущев Федор

I место – Бондаренко Елена
II место – Слободяненко Серафима
III место – Коваленко Ирина

I место – Карташов Сергей
II место – Коц Василий
III место – Климов Владимир

I место – Слыш Алина
II место – Слободяненко Дарья
III место – Афонина Ангелина

I место – Слободяненко Евгений
II место – Слыш Алексей

I место – Пшенов Олег
II место – Коваленко Юрий

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