Встретили Новый год спортсмены Барабинска

По традиции, к Новому году в Барабинске организовали комплексные спортивные соревнования. Они включали в себя три вида – настольный теннис, шашки и лыжные гонки.

В спортивно-оздоровительном клубе состоялись состязания по настольному теннису. Результаты таковы: I место – Чернов Евгений, II место – Кохан Игорь, III место – Майдан Константин.

Результаты соревнований по шашкам: I место – Шакиро Анатолий, II место – Горкушенко Олег и Яковлев Андрей.

Соревнования по лыжным гонкам были проведены на лыжной базе Барабинского района «Горизонт».

Результаты соревнований в разных группах:

I место – Осипова Алина

II место – Банникова Ольга

III место – Воронина Алина I место – Хрущев Федор I место – Бондаренко Елена

II место – Слободяненко Серафима

III место – Коваленко Ирина I место – Карташов Сергей

II место – Коц Василий

III место – Климов Владимир I место – Слыш Алина

II место – Слободяненко Дарья

III место – Афонина Ангелина I место – Слободяненко Евгений

II место – Слыш Алексей I место – Пшенов Олег

II место – Коваленко Юрий

Еще по теме:

Никита Слыш представляет область в Екатеринбурге