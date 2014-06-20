Встретились ГАЗель с КамАЗом возле Здвинска

Вот какие ДТП произошли в Барабинске и районе с 20 по 25 января.

20 января в 13.00 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №33 на улице Крылова города Барабинска. Двигаясь задним ходом, выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хонда».

21 января в 8.30 водитель автомобиля «Рено-Логан» управлял транспортным средством в переулке Работница. Выехав на перекрёсток с улицей К. Маркса, он нарушил очередность проезда перекрестка, не предоставил преимущество водителю ВАЗ-21074, ехавшему по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с «семёркой». За нарушение очередности проезда перекрестка в отношении водителя «иномарки» собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1 000 рублей.

21 января в 12.14 водитель автомобиля «Лада» управлял транспортным средством около дома №5 на улице Дачной. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

22 января в 16.30 водитель автомобиля «Скания» управлял транспортным средством на автодороге Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». На 1 150 км он не учел скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Тойота-Марк2».

23 января в 10.20 водитель автомобиля «Мицубиси-Делика» управлял транспортным средством на улице Ульяновской. Около дома №82 он нарушил боковой интервал при встречном разъезде, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хундай-Туксон».

23 января в 17.00 водитель автомобиля «Лада-Гранта» управляла транспортным средством по автодороге Р-254 Челябинск — Новосибирск «Иртыш». На 1 158 км она не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка «Лады» (1932 г. р.), которая была доставлена автомобилем скорой медицинской помощи в Барабинскую ЦРБ.

23 января в 18.00 водитель неустановленного автомобиля управлял транспортным средством около дома №11 на улице Ермака, где совершил наезд на автомобиль ВАЗ, после чего покинул место ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

24 января в 8.15 водитель автомобиля ВАЗ-21093 управлял транспортным средством около дома №49 на улице Партизанской. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093.

24 января в 18.50 водитель автомобиля «Лада-212140» управлял транспортным средством на улице Тургенева. Двигаясь задним ходом с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2121.

25 января в 11.30 водитель автомобиля «ГАЗель» управлял транспортным средством на 30 км автодороги Здвинск-Барабинск, не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ.

25 января в 11.40 водитель автомобиля «Тойота-Корона-Премио» управлял транспортным средством на улице Ленина. Около дома №4 он не учел необходимую скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота-Функарго».

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