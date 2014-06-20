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Встретятся куйбышевские и курские волейболистки
В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.
28 и 29 января в Куйбышеве состоится 9 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».
Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примут команды «Политех» из Курской области и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.
Расписание игр:
28 января –17:00 часов.
29 января – 17:00 часов.