Встретятся куйбышевские и курские волейболистки
Янв27

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Встретятся куйбышевские и курские волейболистки

Автор: | Опубликовано 27 января 2017 в 18:05
Рубрика: Куда пойти | Просмотров: 31 | Комментариев нет

В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.

28 и 29 января в Куйбышеве состоится 9 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примут команды «Политех» из Курской области и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.

Расписание игр:
28 января –17:00 часов.
29 января – 17:00 часов.

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