Встретятся куйбышевские и курские волейболистки

В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.

28 и 29 января в Куйбышеве состоится 9 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примут команды «Политех» из Курской области и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.

Расписание игр:

28 января –17:00 часов.

29 января – 17:00 часов.