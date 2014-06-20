Вячеслав Борзенко войдет в парламент от Барабинска

Вячеслав Борзенко победил на выборах в Молодежный парламент от Барабинского района. По итогам голосования он набрал больше всех голосов — 240.

Напомним, что вчера, 13 февраля, молодые люди выбирали из четырех кандидатов — Вячеслав Борзенко, Ирина Раздобарова (140 голосов), Станислав Бадажков (54 голоса) и Дарья Полтарыхина (161 голос).

Эти результаты говорят только о голосовании в Барабинском районе. Не учтен единый участок для голосования, который работал в Новосибирске. Там также выбирали из своих кандидатов барабинцы.

В течение трех дней станут известны окончательные подсчеты результатов выборов в Молодежный парламент 2 созыва.

Чего бы вы пожелали молодому человеку?

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