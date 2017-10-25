Выбирать подходящие зимние шины просят куйбышевцев сотрудники ГИБДД

Сегодня, 25 октября, зима застала врасплох куйбышевских и барабинских автомобилистов. С первым снегом и наступлением гололеда у них начались проблемы — это бесконечные очереди в шиномонтаж и многочисленные ДТП.

Сегодня с 07.00 до 12.00 часов зарегистрировано 3 дорожных происшествия из-за снегопада, 2 случая, где автомобили съехали в кювет. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо как можно быстрее побеспокоиться о своей безопасности на дороге и «переобуть» свой автомобиль в зимние шины.

Выбор зимних шин зависит от дорожных условий, в которых чаще всего передвигается автомобиль. Если движение практически всегда осуществляется по асфальту, подойдут фрикционные шины, так называемые «липучки». Если приходится ездить по заснеженным дорогам, лучше выбрать шипованные шины. Шипы не предназначены для торможения по асфальту и тормозной путь на них может существенно увеличиться. К тому же, при езде по голому асфальту можно растерять все шипы еще до первого снега. Также во время гололёдных явлений необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.

Еще желательно заменить воздушный фильтр в салоне, чтобы стекла не запотевали и не осложняли тем самым видимость при высокой влажности и низкой температуре воздуха. Немаловажным является замена щеток стеклоочистителя и стеклоомывающей жидкости при низких температурах.