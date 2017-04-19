Выиграли четверть финала барабинские КВНщики

Выиграли барабинские школьники четверть финала Межрегиональной лиги «КВН-Сибирь». 14 апреля «Чешский крот» в ДК им. Горького соперничал с командами из Новосибирска, Омска и Нерюнгри.
Игрок команды Никита Миронов признан «Лучшим актером», Софья Шитова удостоена специального приза жюри. Ребята получили высший балл за конкурсы «Визитка» и «Триатлон». Конкурс «Музыкальный номер» команда отыграла на высшем уровне. Теперь барабинцам предстоит сыграть в полуфинале.
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