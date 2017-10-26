Вырастет зарплата муниципальных служащих в Барабинске и Куйбышеве

Увеличат зарплату сельским муниципальным служащим. В 2018 году предполагается увеличение нормативов финансового обеспечения органов местного самоуправления. Это заложено в проект бюджета Новосибирской области на следующий год.

Зампред правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко, говорил, что в муниципальных образованиях с численностью населения до 5 тысяч человек зарплата у рядового муниципального служащего может увеличиться с 12 до 17 тысяч рублей. По мнению министра, размер оплаты труда муниципальных служащих сейчас нельзя назвать высоким.

В бюджете 2018 года заложено и повышение доходов других бюджетников, предусмотренное «майскими указами» президента России. Напомним, что с 2018 года планируется сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом.

Делать это будут поэтапно. На своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вера Ганзя опубликовала результаты последних обсуждений на эту тему.

Вера Ганзя,

депутат Госдумы от партии КПРФ:

Наша фракция постоянно требовала довести МРОТ до прожиточного минимума. Наконец, свершилось. С 1 января 2018 года предстоит повысить МРОТ до 9 849 рублей. Это 85% от прожиточного минимума (11 163 руб., по данным Росстата). С 1 января 2019 года — 11 598 рублей. Это уже 100% прожиточного минимума. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить в 2018 году 19 040,7 млн рублей. В 2019 году — 31 904,5 млн рублей. Это пока предварительные данные.

С 1 июля 2017 года МРОТ установили на уровне 7 800 рублей. Это законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

7 800 рублей — федеральное значение. Кроме него, используется региональный МРОТ. Он обязателен для всех работодателей, кроме финансируемых из федерального бюджета. Размер регионального МРОТа не может быть ниже федерального.

В Новосибирской области на 2017 год МРОТ для сотрудников организаций сельского хозяйства составляет 7 800 рублей, 9 030 рублей – для бюджетников, 10 000 рублей – для сотрудников организаций внебюджетной сферы.

Вы ощутили повышение зарплаты за последние несколько лет?

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