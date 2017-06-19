Высоко ценят работу куйбышевских врачей

Сотрудников куйбышевской ЦРБ поздравили с Днем медицинского работника.

В этот день поздравления принимали работники Куйбышевской центральной районной больницы.

Олег Караваев, глава Куйбышевско района: Вы выбрали гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, трудолюбия и полной самоотдачи, а главное — душевной щедрости и отзывчивости. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю коллективу успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия, а учреждению — стабильного развития на долгие годы.

Глава вручил работникам Куйбышевской ЦРБ юбилейные медали «80 лет Новосибирской области», Почетные грамоты и Благодарности губернатора Новосибирской области, Почетные грамоты главы Куйбышевского района за многолетний добросовестный труд и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности. Поблагодарил работников за труд на благо родного края и профессиональное отношение к своему делу.

В течение вечера для гостей праздника творческие коллективы города и района представили яркие и запоминающиеся выступления.

Евгений Васильев, главный врач Куйбышевской ЦРБ: По клиническим и финансово – хозяйственным показателям 2016 года деятельность учреждения оценена достаточно высоко. Нарушений в работе учреждения по результатам проверки не выявлено.

Куйбышевская ЦРБ — многопрофильное лечебное учреждение, в структуру которого входят 48 подразделений. Среди них:

противотуберкулезный диспансер,

станция скорой медицинской помощи,

межрайонный наркологический диспансер,

детская поликлиника,

центр реабилитации,

стоматологическая поликлиника,

сельские участковые больницы и фельдшерско-акушерские пункты.