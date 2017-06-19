Высший балл по математике — в школе 93 Барабинска

Анастасия ХлюкинаОбразование Метки: , , ,

Итоги ЕГЭ по математике профильного уровня стали известны в Барабинске. Ученик школы №93 набрал высший бал — 84.

Всего профильную математику сдавали 154 человека. Минимального балла не набрали 22 выпускника. Результат, соответствующий уровню, получили 18 человек.

Случаев нарушения порядка проведения ЕГЭ, удаленных выпускников не было. Один школьник досрочно завершил экзамен по уважительной причине. Сдача ЕГЭ перенесена на резервный день.

Где вы узнаете результаты ЕГЭ?

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