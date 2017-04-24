Вытекают отходы из колодца на Островского в Барабинске

Через край вытекали канализационные стоки на улице Островского в Барабинске. Отходы переполняли колодец посреди проезжей части и ручьями текли вниз по улице. Такую картину несколько дней наблюдали прохожие, автомобилисты и пассажиры «четверки».

В чем же дело? Старшая по дому №7 на Островского Галина Лелюх говорит, что опять обострилась прежняя проблема с канализацией. Напомним, что в 2015 году весной в соседних пятиэтажках стояли полные подвалы отходов. Под воду ушли овощи, заготовки.

И сейчас похожая ситуация. Но, как сказала Галина Ивановна, немного полегче. Отходы есть, но не во всех подвалах.

Лариса Авдеенко говорит, что и в доме №5 подвалы затоплены. У нее в этом доме живет мама. По словам женщины, городские службы видят причину в обычных грунтовых водах. Лариса Владимировна уверяет, что с 1987 года, как ее родные живут в этом доме, подвалы топит только последние несколько лет.

Жильцы обращались за помощью в МУП «Водоотведение». Уточнили, что работники предприятия занимались откачкой. В последние дни из колодцев не течет.

Главный инженер «Водоотведения» Евгений Ротанов пояснил, что колодец на Островского переполнился из-за грунтовых вод. К подвалу предприятие отношения не имеет — это сфера управляющей компании.

Идет период, когда сотрудники предприятия едва успевают откачивать стоки из колодцев по всему городу. Поднимается уровень грунтовых вод, которые колодцы не удерживают. Они не рассчитаны на такой объем воды. Проведенный капремонт системы на улице Октябрьской немного увеличил проводимость стоков.



Фото Константина Терещенко

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