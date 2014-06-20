Вывезти снег призвали барабинцев

Неблагоприятная обстановка из-за большого количества снега сложилась в Барабинске. Это подтвердила городская администрация. В период весеннего паводка могут возникнуть ЧС, связанные с подтоплением жителей.

Власти призывают барабинцев организовать вывоз снега в частном секторе — с придомовых территорий, а также возле предприятий и организаций. Снег нужно вывезти до 1 марта на специально отведенные места.

Снегоотвалы: Восточная часть города – район очистных сооружений (при движении из города по обводной трассе вправо); Южная часть города – район перекрестка переулка Майского и улицы Чапаева (за перекресток на пустырь); Северная часть города – район площадки складирования ТБО (трасса Барабинск — Куйбышев); Западная часть города – 3 032 километр – район западного переезда (вдоль канала Стрелковый, на запад до пустыря).

Вы планируете вывозить снег с придомовой территории?

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