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Вывезти снег призвали барабинцев
Неблагоприятная обстановка из-за большого количества снега сложилась в Барабинске. Это подтвердила городская администрация. В период весеннего паводка могут возникнуть ЧС, связанные с подтоплением жителей.
Власти призывают барабинцев организовать вывоз снега в частном секторе — с придомовых территорий, а также возле предприятий и организаций. Снег нужно вывезти до 1 марта на специально отведенные места.
Снегоотвалы:
Восточная часть города – район очистных сооружений (при движении из города по обводной трассе вправо);
Южная часть города – район перекрестка переулка Майского и улицы Чапаева (за перекресток на пустырь);
Северная часть города – район площадки складирования ТБО (трасса Барабинск — Куйбышев);
Западная часть города – 3 032 километр – район западного переезда (вдоль канала Стрелковый, на запад до пустыря).
Вы планируете вывозить снег с придомовой территории?
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Себе его в ограде складывайте и не подвергайте людей опасности ! Не куда снег девать ? ТАЙТЕ НА ПЕЧКЕ И ПЕЙТЕ ВОДУ ! ДУМАЕТЕ ТОЛЬКО О СВОЁМ УДОБСТВЕ !