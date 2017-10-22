Взяв себе забытую кем-то вещь, вы можете попасть под суд

Брать чужое имущество в общественном месте — кража. Верховный суд России подтвердил это.

Жительница Карелии взяла в холле поликлиники чужой мобильный телефон, который забыл пациент. Через некоторое время человек спохватился и вернулся, но телефона на месте уже не оказалось.

Далее в суде защита женщины пыталась доказать, что хозяин сам виноват, раз оставил без присмотра свою вещь. По мнению адвоката, прямого умысла на завладение чужим имуществом у женщины не было, активных действий по изъятию телефона из владения потерпевшего она не предпринимала. Найденным телефоном не распоряжалась, а добровольно выдала, когда к ней обратились по этому поводу.

Нижестоящие суды осудили женщину по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину и назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Защита дошла до Верховного Суда РФ. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России признала вынесенные решения законными.

В своем определении N75-УД17-2 года Верховный Суд РФ указал: телефон потерпевшего не был утерян, а был оставлен им совместно с другими вещами в помещении поликлиники в известном собственнику месте.

Причем хозяин отлучался на непродолжительное время, а после обнаружения пропажи попытался дозвониться на свой номер. В то же время из показаний осужденной очевидно — она осознавала, что телефон имеет владельца, которого рядом нет, при этом не отвечала на осуществлённые по телефону вызовы, а затем и вовсе избавилась от сим-карты, находящейся в нём, заменила её другой сим-картой. Так что ее позиция, что она нашла телефон, а когда попросили, то вернула, являлась способом защиты.

Судебная коллегия, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, место совершения деяния — государственное учреждение (поликлиника), показания потерпевшего о достоверно известном ему месте нахождения принадлежащего ему телефона, действия подсудимой, направленные на обращение чужого имущества в свою пользу, а также особенности предмета хищения — мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, пришла к выводу, что доводы адвоката об отсутствии в действиях её подзащитной состава преступления, что в данном случае имеет место находка, а не кража чужого имущества, являются несостоятельными.

К сожалению, принцип «что упало, то пропало» у нас порой разделяют даже люди, считающие себя добропорядочными и законопослушными. Взять забытую кем-то в магазине, кафе вещь многие воровством не считают, а полагают, что это находка, за которую уголовная ответственность не предусмотрена.

У судов на этот счет другой, более строгий взгляд. Вещи, оставленные без присмотра в общественных местах, транспорте, считаются собственностью лиц, которым они принадлежат. Забытая вещь находится в месте, известном хозяину, и он может вернуться за ней. Так, если пассажир забывает свои вещи в такси, а водитель либо другой пассажир забирает их себе, он совершает кражу.