Хочет вернуть пиво в двушках Госдума

О снятии ограничений на производство пива в пластиковых бутылках, ёмкостью более 1,5 литра рассматривает закон Госдума. Это сообщила депутат Вера Ганзя на своей странице в соцсетях.

Напомним, что производство и продажу пива в таре более, чем полтора литра ограничили в России с июля. Ввели и штрафы за нарушение требований — 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для организаций.

В торговых точках Барабинска и Куйбышева появились письменные предупреждения для покупателей. Сейчас можно увидеть, как молодой человек выносит из магазина кипу «полторашек», вместо двух- или трехлитровой бутылки.

Но теперь депутаты Госдумы закон пересматривают. Видимо, скоро ситуация изменится.

Вера Ганзя,

депутат Госдумы:

Рассматриваем закон о снятии ограничений на производство пива в пластиковых бутылках, ёмкостью более 1 500 миллилитров. Дело в том, что наше пиво идёт на экспорт и востребовано в бутылках, ёмкостью 2,3 литра. Для внутреннего потребителя ограничение остаётся, чтобы не спивалась молодёжь.

Вас раздражает такое ограничение?

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