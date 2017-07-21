Хочет вернуть пиво в двушках Госдума

О снятии ограничений на производство пива в пластиковых бутылках, ёмкостью более 1,5 литра рассматривает закон Госдума. Это сообщила депутат Вера Ганзя на своей странице в соцсетях.
Напомним, что производство и продажу пива в таре более, чем полтора литра ограничили в России с июля. Ввели и штрафы за нарушение требований — 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для организаций.
В торговых точках Барабинска и Куйбышева появились письменные предупреждения для покупателей. Сейчас можно увидеть, как молодой человек выносит из магазина кипу «полторашек», вместо двух- или трехлитровой бутылки.
Но теперь депутаты Госдумы закон пересматривают. Видимо, скоро ситуация изменится.
Вера Ганзя,
депутат Госдумы:
Рассматриваем закон о снятии ограничений на производство пива в пластиковых бутылках, ёмкостью более 1 500 миллилитров. Дело в том, что наше пиво идёт на экспорт и востребовано в бутылках, ёмкостью 2,3 литра. Для внутреннего потребителя ограничение остаётся, чтобы не спивалась молодёжь.
Вас раздражает такое ограничение?
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One Comment
Страна дураков!!!