Хорошо сдали физику, литературу и общество в Барабинске

Известны итоги ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию. Высокие баллы набрали выпускники школ №№93, 2 и 3. Порядок проведения экзамена не нарушался, удаленных выпускников не было.

ЕГЭ по физике сдавали 69 человек. Никто не набрал ниже минимального балла. Девять человек получили результат, соответствующий профильному уровню. Самый высокий балл — в школе №93. Выпускник набрал 85 баллов.

Литературу сдавали 13 человек. Лучший балл — 68 — получили два выпускника школ №2 и №3. Ниже минимального балла не набрал никто.

109 человек сдавали обществознание. Ниже минимального уровня показали результат 13 человек. У одного выпускника — профильный уровень результата. Это 74 балла у выпускника школы №3.

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