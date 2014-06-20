Юбилей отпразднует музыкальная школа в Барабинске

Больше, чем полувековой, юбилей — 60 лет — отметит барабинская Детская музыкальная школа. Праздничная программа, обязательно творческая и музыкальная, пройдет в апреле. Юные музыканты приготовят незабываемый отчетный концерт.

Музыкальная школа в Барабинске появилась в марте 1957 года. За все свое время выпустила более двух с половиной тысяч талантливых ребят. Сегодня школьники осваивают фортепиано, домру, гитару, баян, аккордеон, хоровое и сольное пение.

Недавно появился класс саксофона. Пока его посещают семь человек. В ближайшем будущем планируется увеличить количество учеников. Преподает Алексей Гончаров.

Еще в марте пройдет открытый межрайонный конкурс-фестиваль юных пианистов «Живой родник». В этом году его посвятят юбилею музыкальной школы. Приедут участники из семи районов.

Какие события в вашей жизни связаны с музыкальной школой?

Еще по теме:

Надежда Шелепанова: звучание инструмента влечет людей