Юношей призывают в армию в Барабинске

Продолжается весенняя призывная кампания в Барабинске. На сегодня шесть юношей из города и района уже пополнили ряды Вооруженных Сил РФ.

Из тех, кто уехал служить, трое — уже готовые специалисты. До призыва в армию они прошли обучение по военно-учетной специальности на базе барабинской технической школы ДОСААФ. Это механики-водители тягачей.

Наталья Резько:

Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Барабинск, Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области:

До окончания призыва — 15 июля — еще нужно призвать и отправить в войска более 60-ти юношей. Места службы разбросаны по всей стране. Ребята будут проходить службу во всех родах и видах войск. Впереди у наших призывников непростое время, они уедут из родного дома, будут привыкать к новой обстановке и новым обязанностям. Пожелаем им, чтобы этот год армейской службы пошёл им на пользу, чтобы ребята вернулись домой настоящими мужчинами, окрепшими и закалёнными. Мамам желаем чтобы ожидания были лёгкими и не тревожными. Добрый путь нашим призывникам нашим солдатам!

Призывная кампания проходит в нормальной обстановке, нарушений законодательства не выявлено.

Телефоны «горячих линий»: Военный комиссариат Новосибирской области 231-06-00, 295-21-55. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона 260-04-55. Военный комиссариат города Барабинск, Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области 8 (612) 223-02.

Что вы пожелаете юношам-призывникам?