Южное кладбище незаконное в Барабинске

Признали незаконным новое барабинское кладбище «Южное». Его разместили на земле сельскохозяйственного назначения. Что сейчас будет с новым кладбищем — пока неизвестно.
В результате мониторинга местных СМИ барабинский межрайонный прокурор вскрыл факты нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и земельного законодательства. С учетом категории, земля по такому целевому назначению — кладбище — не могла быть использована без изменения категории.
Напомним, что весной жители Барабинска видели, как на новом кладбище людей хоронят прямо в воду. Территорию затопило. Люди, приходившие отправить родных в последний путь, ужасались условиями. Сотрудники МКУ «Ритуал» сделали канавы, только тогда вода отступила. Но фотографии жителей разнеслись по интернету.
Проверкой установлено, что кладбище «Южное» открыто без заключений экологической и санитарно-гигиенической экспертиз, проектной документации, проекта территории санитарно-защитной зоны кладбища, её благоустройства, сообщает прокуратура.
Прокурор внес главе Барабинска и директору МКУ «Ритуал», занимающимся содержанием кладбища, представления. В отношении Сергея Кадонцева возбуждены дела об административном правонарушении.
Статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов) и часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не в соответствии с установленной категорией).
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Директору МКУ «Ритуал» в связи с расположением на территории кладбища земель лесного фонда объявлено предостережение о недопущении нарушений лесного законодательства.
Напомним, что во время затопления «Южного» кладбища на место выезжали общественники от «Гражданского патруля». Они обратились в прокуратуру Новосибирской области с требованием проверить соблюдение санитарно-экологических требований.
Ростислав Антонов,
руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль»:
Здесь целый букет нарушений. Причем, на пустом месте. На землях сельхозназначения делать захоронения нельзя. Нужно было просто соблюсти определенную процедуру — перевести участок из сельхозземли в категорию кладбища, провести экспертизу, не допустив затопления участка. Сейчас, думаю, администрация города будет узаканивать кладбище. Но как — пока непонятно.
Что будет с новым барабинским кладбищем?
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3 Comments
Это осквернение могил и памяти усопших. Уголовная статья. Ждем привлечения к ответственности всех причастных к этому лиц.
где освернение? в переносе кладбища? или в признании его незаконным о_0
…»Ждем привлечения к ответственности всех причастных к этому лиц.» — это мало вероятно, «пошумят» пар выйдет и не один чиновник не понесёт реального наказания, как это заведено в Барабинске и России. И где были все контролирующие и надзорные органы до сего дня? За такие дела причастных чиновников, как минимум в отставку…