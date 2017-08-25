За безнаказанностью – вседозволенность

Отдел судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам завершил дело в отношение должника, в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено взыскание.

За два года не был исполнен ни один из пунктов решения суда по делу о защите чести и достоинства депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко. Денежные средства не выплачены, информация, порочащая депутата, не удалена, а перенесена на сайт, который имеет то же название, но располагается в другой доменной зоне. Об этом говорится в постановлении, подписанном начальником полиции МО МВД России «Барабинский» Д.С. Рожковым.

Это могло бы стать «хорошим» примером того, как нужно уходить от ответственности, когда приставы-исполнители ничего сделать не могут. Все меры по отысканию имущества должника оказались безрезультатными.

Напомним, исполнительное производство было возбуждено в 2015 году на основании решения суда. Суд признал информацию, размещенную в сети Интернет, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию депутата и обязал владельца сайта «Провинциальная Сибирь» Андрея Кузнецова опровергнуть материалы, которые он опубликовал, а также выплатить истцу компенсацию морального вреда и судебных расходов, связанных с рассмотрением иска.

Требование суда не только не исполнено, как говорит депутат, но распространение негативных пасквилей продолжается. С той лишь разницей, что, сегодня призвать к ответственности должника стало сложнее. С целью избежать наказания, он изменил доменное имя сайта, зарегистрировав его через третьих лиц в компании, расположенной за пределами Российской Федерации. Есть справка, подтверждающая регистрацию доменного имени этого сайта в компании «GoDaddy.com.LLC», расположенной в США.

Кто стоит за спиной увертливого блогера, Константин Терещенко знает. Уже несколько лет депутат от имени своих земляков активно борется с бесхозяйственностью и попустительством местной администрации.

Депутат признается: «Я прекрасно понимаю, кто является заказчиком этих материалов. Особенно сегодня, когда граждане Барабинска доверили мне свое обращение к Президенту, это не может остаться незамеченным. Досадно осознавать, что в попытке скомпрометировать меня, как депутата, тратится большое количество времени и средств на создание клеветы, вместо того, чтобы просто хорошо делать свою работу – поднимать экономику, обустраивать территорию, заботиться о людях».