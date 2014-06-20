За что наградят полицейских в Барабинске

Наградят полицейских, спасших женщину при пожаре на улице Мира в Барабинске. Напомним, что ночью 1 марта случилась трагедия — погиб мужчина в горящем доме. Мимо проезжавшим сотрудникам полиции удалось спасти хозяйку дома.

Это старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Евгений Чередниченко и помощник участкового уполномоченного капитан полиции Борис Никитин. Сайт Главного управления МВД уточняет, что при эвакуации 59-летней женщины капитан Никитин получил ранение руки. Полицейские получат ведомственные награды.

Фото из открытых источников

В вашей жизни есть опыт спасения людей при пожаре?

Еще по теме:

Погиб на пожаре мужчина в Барабинске