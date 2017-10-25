За дистанционную продажу алкоголя можно получить весомый штраф

За предложение в интернете или печатных СМИ дистанционно купить в розницу алкоголь теперь установлена административная ответственность.

Законодатель установил административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (Федеральный закон от 29.07.2017 № 287).