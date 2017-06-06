За помощью к губернатору обратились барабинцы

Анастасия ХлюкинаЖизнь Метки: , , ,

Депутат горсовета Барабинска Наталья Грамотина увезла обращение жильцов квартала «Г» к губернатору. Жители выступают против неожиданного строительства нового здания во дворе их дома.

На прошлой неделе Наталья Грамотина уже обратилась к прокурору. В письменном обращении она просит оценить законность действий администрации города.

Как вы думаете, удастся ли жителям отстоять территорию?

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One Comment

  1. Не думаю, что жителям квартала удастся отстоять свою территорию. Это не первый и не последний случай. Как правильно С. Аверьяскин сказал, что Барабинск выходит из состава Российской Федерации. У них теперь свои законы.

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