За помощью к губернатору обратились барабинцы

Депутат горсовета Барабинска Наталья Грамотина увезла обращение жильцов квартала «Г» к губернатору. Жители выступают против неожиданного строительства нового здания во дворе их дома.

На прошлой неделе Наталья Грамотина уже обратилась к прокурору. В письменном обращении она просит оценить законность действий администрации города.

Как вы думаете, удастся ли жителям отстоять территорию?

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