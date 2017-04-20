За звание мисс Дюймовочки боролись куйбышевские девочки

Заключительный этап районного фестиваля–конкурса детского творчества «Мисс Дюймовочка» состоялся в Куйбышеве. В отборочных турах участвовали 26 девочек от 5 до 10 лет. Из них тринадцать прошли в заключительный этап фестиваля. Там они боролись за само звание «Мисс Дюймовочка».
Самые юные участницы — из Октябрьского КДЦ и МБУК КДЦ.
Веселый краб Себастьян и добрая русалочка Ариэль помогли нашим Дюймовочкам пройти самые сложные испытания, которые приготовила для них злая, морская ведьма Урсула. Все выступления девочек были яркими и запоминающимися.
Номинации распределились следующим образом:
Мисс «Смелость» — Сальникова Надежда, Комсомольский КДЦ;
Мисс «Улыбка» — Леонова Софья, КДЦ Отрадненского ДК;
Мисс «Артистичность» — Апарина Татьяна, Верх – Ичинский КДЦ;
Мисс «Юность» — Рыбалко Анна, Чумаковский КДЦ;
Мисс «Загадка» — Аникина Соня, Сергинский КДЦ;
Мисс «Очарование» — Якупова Ильвина, Центр татарской национальной культуры МБУК КДЦ Куйбышевского района;
Мисс «Скромность» — Соболева Вероника, Абрамовский КДЦ;
Мисс «Привлекательность» — Микушова Алина, Камский КДЦ;
Мисс «Энергия» — Дубровская Полина, Горбуновский КДЦ
Мисс «Певунья» — Титова Нина, Новоичинский КДЦ;
Мисс «Радость» — Замашистая Варвара, МБУК КДЦ Куйбышевского района;
Мисс «Модница» — Мочалина Дарья, Гжатский КДЦ;
Мисс «Дюймовочка» — Крышталева Александра, Октябрьский КДЦ.