За звание мисс Дюймовочки боролись куйбышевские девочки

Заключительный этап районного фестиваля–конкурса детского творчества «Мисс Дюймовочка» состоялся в Куйбышеве. В отборочных турах участвовали 26 девочек от 5 до 10 лет. Из них тринадцать прошли в заключительный этап фестиваля. Там они боролись за само звание «Мисс Дюймовочка».

Самые юные участницы — из Октябрьского КДЦ и МБУК КДЦ.

Веселый краб Себастьян и добрая русалочка Ариэль помогли нашим Дюймовочкам пройти самые сложные испытания, которые приготовила для них злая, морская ведьма Урсула. Все выступления девочек были яркими и запоминающимися.

Номинации распределились следующим образом:

Мисс «Смелость» — Сальникова Надежда, Комсомольский КДЦ;

Мисс «Улыбка» — Леонова Софья, КДЦ Отрадненского ДК;

Мисс «Артистичность» — Апарина Татьяна, Верх – Ичинский КДЦ;

Мисс «Юность» — Рыбалко Анна, Чумаковский КДЦ;

Мисс «Загадка» — Аникина Соня, Сергинский КДЦ;

Мисс «Очарование» — Якупова Ильвина, Центр татарской национальной культуры МБУК КДЦ Куйбышевского района;

Мисс «Скромность» — Соболева Вероника, Абрамовский КДЦ;

Мисс «Привлекательность» — Микушова Алина, Камский КДЦ;

Мисс «Энергия» — Дубровская Полина, Горбуновский КДЦ

Мисс «Певунья» — Титова Нина, Новоичинский КДЦ;

Мисс «Радость» — Замашистая Варвара, МБУК КДЦ Куйбышевского района;

Мисс «Модница» — Мочалина Дарья, Гжатский КДЦ;

Мисс «Дюймовочка» — Крышталева Александра, Октябрьский КДЦ.