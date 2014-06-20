Заберут пособия у многодетных в Куйбышеве

Новосибирское правительство предлагает пересмотреть систему оказания материальной помощи в регионе. Облправительство предложило отказаться от выплат многодетным семьям, если хотя бы один из родителей не трудоустроен или не состоит на учете в службе занятости.

Исключения сделаны для тех, кто будет ухаживать за детьми младше трех лет, за ребенком-инвалидом, за лицом, старше 80 лет, инвалидом первой группы или человеком, который нуждается в постоянной помощи по заключению медиков.

Кроме того, власти предлагают ввести понятия «критерия нуждаемости» для многодетных семей, если те рассчитывают на государственные меры поддержки. В чем именно они будут заключаться, в документе не сказано.

Изменится и величина ежемесячного пособия многодетным. Она будет фиксированной и равна прожиточному минимуму для детей, установленному на 1 января каждого года.

Сейчас выплата по закону равна «прожиточному минимуму для детей», который устанавливает губернатор четыре раза в год. На третий квартал 2016-го величина составляла 10, 47 тысяч рублей.

Региональные власти также предлагают ввести норму, по которой один из родителей или опекунов в многодетной семей обязан иметь российское гражданство. Меры социальной поддержки иностранным гражданам предоставляться не будут.

Наталья Дзюба,

мать троих детей, г. Куйбышев:

Ничего не могу сказать о пункте про иностранцев. У них, наверное, есть пособия по месту гражданства. Но у российских семей-то зачем отбирать последнее? У меня муж не тунеядец, не выпивоха. А работу не может найти уже второй год. Подрабатывает, где может. Но все неофициально. И что, из-за этого пособий нас лишать? Дети-то при чем? Какие еще «критерии нуждаемости» нужны? Это несправедливо.

В законопроекте приводятся нормы о документах, представляемых для подтверждения семьей статуса многодетной семьи, с учетом поддерживаемых государством семейных ценностей. В частности, в составе многодетной семьи учитываются отцы, состоящие в браке с матерью детей. Отцам, не состоящим в браке с матерью детей, право на получение мер социальной поддержки не предоставляется.

Также поправки затрагивают детей с наследственными заболеваниями целиакией, муковисцидозом и фенилкетонурией. Сейчас их родителям предоставляется поддержка по закону о социальной защите инвалидов.

Теперь же они «не являются детьми-инвалидами», поэтому материальная помощь за них должна предоставляться по общему закону «о ежемесячном пособии на ребенка», говорится в пояснительной записке.

Власти предлагают установить фиксированные выплаты родителям на питание детей, страдающих такими заболеваниями, в размере 583 рубля. Также решено предусмотреть ежемесячную помощь в размере 318 рублей родителям, имеющим ВИЧ-инфицированных детей. Эти меры будут доступны только семьям, в которых один из опекунов или родителей имеет российское гражданство.

Депутаты рассмотрят законопроект в 2017 году.

Вы согласны с тем, что принятие нового закона поможет многодетным семьям?

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