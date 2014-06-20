Забывают чистить улицу Невскую в Барабинске

Ни разу за эту зиму по нашей улице Невской в Барабинске не проходила снегоуборочная техника. Колея такая, что пройти и проехать невозможно. Тележку с флягой еле тянешь… Таксисты не едут к нам, приходится выходить на центральную улицу. Там они на обочине ждут. Советскую улицу чистили, Некрасова… А Невскую ни разу! Почему!?

Вот раньше обязательно раз в неделю грейдер проходил по улице. Такого беспорядка не было никогда. Сейчас технику не дождаться. А если скорая поедет? Как быть? Узнавал у людей, говорят, что солярки нет…

На вашей улице чистили дорогу?

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