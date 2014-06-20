Задолжала по кредиту жительница Куйбышева

Жительница Куйбышева заплатила задолженность по кредиту только после того, как судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на её заработную плату. В отношении женщины 1982 года рождения было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитных платежей в пользу ПАО «Сбербанк России» на сумму 62 000 рублей на основании судебного приказа, выданного мировым судом г. Куйбышева.

Самостоятельно погашать задолженность должница не хотела. В ходе исполнительных действий установили расчетный счет в банке, на который был вынесен арест, и место работы женщины. По месту работы судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении на заработную плату в размере 50% от суммы дохода.

Как только должница узнала, что в бухгалтерию организации, в которой она работает, поступило постановление, она решила рассчитаться по кредиту. Придя на прием к судебному приставу-исполнителю, женщина заплатила задолженность и исполнительский сбор в общей сумме 66 300 рублей.

После оплаты она лично забрала постановление об отмене обращения на заработную плату для бухгалтерии своей организации, чтобы с нее не удерживали долг. Арест со счета в банке также был снят. Взысканные денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено.

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