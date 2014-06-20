Заглох автобус возле Булатово

Не доехал до Куйбышева автобус, отправившийся из Венгерово в 6:30 сегодня, 23 декабря. Машина заглохла на трассе в районе села Булатово. Это почти в сорока километрах от места назначения.

Рейсовый автобус доставляет пассажиров, в основном, студентов, до Куйбышева из Венгерово два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Сегодня в Венгерово температура воздуха опустилась до минус 33. Местное АТП решило рейс не отменять.

Старший оперативный дежурный ЕДДС администрации Куйбышевского района сообщил, что о ситуации уже доложили в отдел ГО и ЧС в Венгерово. Водителю из местного автотранспортного предприятия отправили запчасть. Пассажиры пересели в куйбышевский автобус. До места назначения они доберутся.

Венгеровские специалисты уточнили, что если водителю удастся отремонтировать автобус, то он доедет до Куйбышева. Ведь в 16:00 он должен везти пассажиров вечерним рейсом обратно. В противном случае технику придется отправлять домой на буксире.

В случае, если ваш автомобиль заглох на трассе, а на улице сильный мороз, можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Вы когда-нибудь оказывались в похожей ситуации?

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