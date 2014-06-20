Янв19
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Закидали снегом барабинцев с Октябрьской
Почему именно к нам снег трактором свозят? Что за неуважение? Из ограды не выйти – по колено в снегу!
А еще мы весной уплывем вместе с домом, этого они не понимают? Два дома свозят снег к нам. Один с телегой бегает, а другие на тракторе все сгребают!
Дайте нам спокойно дожить в этом доме нам! И так тяжело в таких условиях! А если начать войну, то я только за!
Весной им «хорошо» будет,вода в доме и пол мыть не надо или уплывут , а главное чтоб от потоков воды не размыла балки , которые как я понимаю уже на последнем вздохе , по дому видно что он держиться на одном дыхание и малейшая встряска , дом рухнет и будут жертвы . ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ ? Нужно обязательно наказать таких соседей ! Давно хотела помочь этим жильцам и помогу , написав в прокуратуру , «А если начать войну, то я только за!» — поддерживаю .