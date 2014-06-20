Закидали снегом барабинцев с Октябрьской

Почему именно к нам снег трактором свозят? Что за неуважение? Из ограды не выйти – по колено в снегу!

А еще мы весной уплывем вместе с домом, этого они не понимают? Два дома свозят снег к нам. Один с телегой бегает, а другие на тракторе все сгребают!

Дайте нам спокойно дожить в этом доме нам! И так тяжело в таких условиях! А если начать войну, то я только за!



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