Закончился отопительный сезон в Куйбышеве

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до величины, позволяющей эксплуатацию жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы в летнем режиме, с 11 мая 2017 года в городе Куйбышеве завершается отопительный сезон. Постановление №734 «Об окончании отопительного сезона 2016/2017 года в городе Куйбышеве» подписано главой города Аликом Андроновым 10 мая.

В детских дошкольных и школьных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, учреждениях здравоохранения с пребыванием лежачих больных окончание отопительного сезона будет производиться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм.

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