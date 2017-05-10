Закончился отопительный сезон в Куйбышеве

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до величины, позволяющей эксплуатацию жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы в летнем режиме, с 11 мая 2017 года в городе Куйбышеве завершается отопительный сезон. Постановление №734 «Об окончании отопительного сезона 2016/2017 года в городе Куйбышеве» подписано главой города Аликом Андроновым 10 мая.
В детских дошкольных и школьных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, учреждениях здравоохранения с пребыванием лежачих больных окончание отопительного сезона будет производиться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм.
Вам комфортно будет без отопления?
4 Comments
А горячую воду тоже отключили в связи с окончанием отопительного сезона?
Где конкретно нет горячей воды? Какой квартал, какой дом? Какая управляющая компания? Есть ли объявления у подъездов? С какого времени нет горячей воды?
В 9 квартале отключили горячую воду до 18 числа
Это плановые гидравлические испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона. УК и ТСЖ должны были предупредить всех жильцов об отключении — с 15 по 18 мая. Однако сегодня уже 19 мая, а воды горячей утром не было. Хочется надеяться, что продление на один день вызвано тем, что на день позднее отключили, и к вечеру воду все-таки дадут.