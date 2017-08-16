Замазывают трещины вместо сноса дома в Барабинске

Замазывают щели на Льва Толстого, 18 после визита ОНФ в Барабинск. Сегодня, 15 августа, рабочие пришли к Надежде Цукановой. Хозяйка квартиры №13 показала корреспонденту результат их работы.

Видно, как трещины лесенкой сползают по стенам. В местах, где разъезжается кирпичная кладка, сделаны стяжки. Надежда Юрьевна говорит, что на этом работы закончились.

Недавно жителям дома №18 предложили выбрать новые обои. Администрация готова приобрести их за свой счет. Некоторые уже сорвали старые и приготовились к ремонту.

При этом, напомним, Светлана Калинина, член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, во всеуслышание говорила о сносе новостройки. По ее заявлению, дом на Льва Толстого восстановлению не подлежит.

Надежда Цуканова,

жительница дома на Льва Толстого:

Работники сегодня сделали только стяжки, я расписалась в документе и все. На самих стяжках уже появляются трещинки. У меня квартира угловая, с наибольшим браком. Трещины по всем стенам. Еще и дыры на улицу, которые я заделываю сама. Обещали новые обои, но дали только двум квартирам.

Жители дома показали квартиру, где оборвался натяжной потолок. Во время дождей его порвало от сырости. Сейчас он рулоном свисает над головой. Хозяева здесь пока не живут, но и заселяться не собираются. Стыки между бетонными плитами потолка не зашиты — легко может проникать влага.

Вероятно, снос дома не планируется. Люди продолжат жить в квартирах с трещинами и неработающей вентиляцией. Всем уже очевидно, что исправить это никак нельзя.

Сергей Аверьяскин,

руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль»:

У меня есть письмо от Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. 28 сентября в Барабинск на Льва Толстого вновь приедут эксперты. Понятно, что когда говорили о сносе, действовали под влиянием эмоций. Дело в том, что в доме необходимы вентиляция, двускатная крыша и новый фасад. Стоимость работ будет составлять 40-50% от стоимости всех строительно-монтажных работ на объекте. И этого не сделать без расселения жильцов. Поэтому целесообразнее поставить новый дом.

Руководитель «ЖКХ-контроля» отметил халатность местной власти. Строительство велось без надзора, буквально «на глаз». Администрация не следила за тем, куда вселяют людей.

То, что дом сейчас разваливается — это логично, заявляет Сергей Аверьяскин. Трещины видны изнутри, но они есть и снаружи. Их не увидеть за фасадом, который при этом никак не вентилируется.

Дом построен без гидроизоляции. Сложно представить, как можно было строить и без вентиляции в ванных комнатах, где повышенная влажность. Наконец, вчерашние маячки, продолжает Сергей Геннадиевич, сделаны рабочими не по технологии.

Он привел в пример город Обь, где новостройки для переселенцев также построены с нарушениями. Новый глава города предоставил людям квартиры на вторичном рынке. Так он признал допущенные властями ошибки и исправил ситуацию.

В случае Барабинска уголовного дела не избежать. Нанесен значительный ущерб бюджету на всех уровнях. Город Барабинск ставит под угрозу срыва отчетность о реализации программы переселения в регионе.

Сейчас Светлана Калинина, член центрального штаба ОНФ, готовит итоговые документы по всей ситуации с переселением в Новосибирской области. Если региональное руководство отчитается, что все хорошо, глава государства получит противоречивые сведения.

Действительно жителям Льва Толстого не предоставят новых квартир?

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