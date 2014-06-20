«Заповедный урок» изучили барабинские подростки

Первый цикл занятий в рамках проекта «Всероссийский заповедный урок» состоялся в Барабинске. Проходил он в школе-интернате №18 с учащимися 7 и 8 классов.

Ребятам показали презентацию об особо охраняемых природных территориях России. Они узнали о существующих заповедных комплексах, зачем те создавались, какова их роль и назначение в дикой природе. Определили географические координаты и расположение на карте Российской Федерации.

Как выяснилось, школьники не только владеют информацией о заповедных территориях нашей страны, но уже имеют опыт посещения заповедников в рамках программы экологического познавательного туризма.

Следующий этап экологического занятия посвятили местной заповедной достопримечательности — ГПЗФЗ «Кирзинский». Он входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский».

Ребята с живым интересом и с изумлением восприняли информацию, что рядом с ними находится обширная уникальная природная территория, где присутствуют практически все представители фауны Западной Сибири.

Изучили географическое расположение водно-болотных угодий Кирзинского заказника, а именно — часть северной акватории знаменитого озера Чаны, Щучьи озера, Большой и Малый Илган, озеро Белое, Песчаное и другие, а также обширные по площади займищные комплексы.

Эта территория заказника — ключевая транзитная база для многих видов птиц. Одним из приоритетных направлений работы ООПТ является сохранение водно-болотных угодий как мест массового гнездования и отдыха редких видов пернатых, а также охрана магистральных пролетных путей водоплавающих и околоводных птиц.

Школьники с интересом посмотрели видеосюжет о самых многочисленных представителях орнитофауны заказника «Кирзинский». Они узнали, что на его территории отмечено около 250 видов птиц, многие из которых занесены в Красные Книги Новосибирской области и Российской Федерации.

Среди них:

красноносый нырок,

орлан-белохвост,

лебедь-шипун,

шилоклювка,

черноголовый хохотун,

большой подорлик,

кречетка и др.

В весенний период сотрудники этого федерального учреждения наблюдают крупные скопления местных, а также перелетных птиц. Пернатые отдыхают и кормятся на прошлогодних биотехнических полях, подбирая остатки овса, гороха, пшеницы и проса.

Территория заказника является стратегически важным перевалочным пунктом для множества птиц, где им обеспечен покой и хорошие кормовые условия для отдыха и дальнейшего перелета к местам будущих гнездовий.

Итогом каждого занятия стало блиц-тестирование. Приятный завершающий момент — участие во всероссийском флешмобе «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Общие снимки участников будут размещены в социальных сетях со специальными хештегами.

Знаменательно, что Кирзинский заказник в программе экологического просвещения активно присоединился к акции «Всероссийский заповедный урок» в период празднования Всемирного дня водно-болотных угодий. Это еще один информационный ресурс в методической копилке эколога-просветителя, помогающий привлечь внимание подростков к необходимости охраны и бережного отношения к ветландам нашего края.

Всероссийский заповедный урок – акция, приуроченная к 100-летию заповедной системы России. Образовательный проект реализует ЭкоЦентр «Заповедники» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке Комитета общественных связей Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации.