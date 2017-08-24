Запретят принимать награды чиновникам

Госслужащим, работникам госкорпораций и других государственных организаций запретят принимать награды, специальные звания и знаки отличия от общественных организаций, политических партий, госорганов и органов местного самоуправления. Пишет «Российская газета».

Об этом говорится в поправках к Трудовому кодексу, которые вынесены на общественное обсуждение. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение объясняется тем, что если государственный человек принимает знаки отличия от общественных организаций, партий, международных организаций и даже государственных органов власти (непрофильных для его деятельности), то может возникнуть конфликт интересов, чиновник перестает быть нейтральным лицом, он приобретает лояльность к конкретным организациям, что в итоге будет вредить госслужбе.