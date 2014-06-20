Засаживают места вырубок в Куйбышеве

10 000 кубометров древесины отпускает ежегодно куйбышевское лесничество на нужды населения. Из них на отопление уходит 7 000 кубометров леса, на строительство и ремонт – 1 500 и 500 кубометров соответственно. Оставшаяся часть леса — на хозяйственно-бытовые нужды.

Николай Ивкин,

начальник отдела лесных отношений, главный лесничий по Куйбышевскому лесничеству:

Куйбышевский лесхоз имеет два питомника, которые расположены на 0,5 гектара земли в Чумаково и Каме. Ежегодно в них вырастает до 500 тысяч саженцев сосны и лиственницы. Каждый год работники лесхоза высаживают эти саженцы в местах вырубок леса на участках в 65 гектаров.

Лесовосстановление – одно из основных направлений работы лесного хозяйства. Необходимо восстановить хотя бы часть лесов там, где они были уничтожены в результате хозяйственной деятельности человека.

Вы принимаете участие в лесовосстановительных работах?

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