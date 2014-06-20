Засияет солнце днем и похолодает на улице

6 января в Барабинске и Куйбышеве с утра будет стоять пасмурная погода. Возможен небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют солнце и некоторое похолодание. Температура может опуститься до — 20 градусов.

Это порадует детей, так как им сегодня было сложно кататься с горок, которые немного подтаяли.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС», на дорогах возникнет гололедица. Чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируются.

Но не исключена вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах, связанных с провалом людей и техники под лед в местах несанкционированных ледовых переправ и массового подледного лова рыбы