Затопило перед Новым годом пенсионерку в Барабинске

Затопило перед самым Новым годом пенсионерку с улицы Ульяновской в Барабинске. На кухне под полом в квартире бабушки стояли нечистоты и распространяли запахи в течение всех новогодних праздников.

Нина Иванова живет на первом этаже многоквартирного дома. Канализационные стоки у себя под полом и запах отходов обнаружила за несколько дней до выходных. Сначала почувствовала неприятный запах. Исследуя квартиру, решила заглянуть под пол. Там и обнаружила стоки.

Бабушка сразу занялась обзвоном коммунальных служб. К ней приехали слесари. Вскрыли пол. Посмотрели, сказали: «Работы много. Ждите». Пообещали оказать помощь после выходных. Пенсионерка обращалась за помощью в городскую администрацию. Это решение проблемы не ускорило.

Наступили новогодние каникулы. В то время, как соседи с удовольствием отмечали праздники, Нина Иванова ждала скорейшего их окончания. Запах в квартире стоял ужасный. Приходилось открывать окно и надевать пальто.

Лишь в десятых числах января к бабушке вновь приехали коммунальщики. Нина Дмитриевна говорит, что воду не откачивали. Просто засыпали шлаком пространство под полом.

Как вы считаете, возможно ли было оказать помощь пенсионерке до выходных?

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