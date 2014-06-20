Завалили снегом дома, расчистив свою территорию
Мар05

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Завалили снегом дома, расчистив свою территорию

Автор: | Опубликовано 5 марта 2017 в 13:40
Рубрика: Видеофакт | Просмотров: 176 | Один комментарий

Завалили снегом придомовую территорию. Из-за этого возникло противостояние гаражного общества и жителей домов в Барабинске.

Весной будет топить. Переживают жители по улице Папшева в Барабинске. Они уверены, что гаражное общество, расчищая свою территорию, должно снег вывозить за пределы города, а не сталкивать его к жилым домам.

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