Мар05
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Завалили снегом дома, расчистив свою территорию
Завалили снегом придомовую территорию. Из-за этого возникло противостояние гаражного общества и жителей домов в Барабинске.
Весной будет топить. Переживают жители по улице Папшева в Барабинске. Они уверены, что гаражное общество, расчищая свою территорию, должно снег вывозить за пределы города, а не сталкивать его к жилым домам.
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