Завершение ремонта ЦРБ обойдется почти в 300 млн в Барабинске

Подписан госконтракт на выполнение работ по реализации второго этапа реконструкции барабинской ЦРБ. В период 2016-2017 годов подрядчик должен завершить весь комплекс работ в лечебного корпусе, предусмотренный проектом с учетом последней корректировки. Предполагается реконструкция блока А — лечебный корпус, строительство пищеблока и центрального стерилизационного отделения, реконструкция рентгенкабинета и благоустройство территории.

Цена контракта по результатам аукциона составляет 242 миллиона 549 тысяч 999 рублей. Эта сумма не включает в себя стоимость закупки технологического и медицинского оборудования. Последнее будет закупаться отдельно.

Улучшится ли качество медицинских услуг после полной реконструкции больницы?

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