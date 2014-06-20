Завершилась викторина ко дню водно-болотных угодий
Фев16

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Завершилась викторина ко дню водно-болотных угодий

Автор: | Опубликовано 16 февраля 2017 в 18:42
Рубрика: Конкурсы | Просмотров: 35 | Комментариев нет

Викторина, посвященная ветландам федерального заказника «Кирзинский», стартовала незадолго до начала празднования Всемирного дня водно-болотных угодий. За короткий срок ответы прислали 57 участников.

География мероприятия не ограничилась Новосибирской областью. Поступали работы из Красноярского края, Омской и Кемеровской областей, а также из республики Хакасия.

Большинство работ отличались полнотой и красочностью оформления. Ребята стремились не только дать правильные ответы на поставленные вопросы, но и наиболее интересно изложить информацию.

Анастасия Бауэр, 

ученица из Ачинской Мариинской гимназии:

Я с удовольствием путешествую, участвую в различных мероприятиях, организуемых Саяно-Шушенским заповедником. Интересуюсь вопросами охраны природы, поэтому викторина о водно-болотных угодьях сразу привлекла мое внимание. Пока путешествие в «Кирзинский» было виртуальным, но мне хочется верить, что я обязательно побываю на озере Чаны!

Рассказ школьницы сопровождался ярким иллюстративным материалом.

Марина Шеповалова и Надежда Толстых,

педагоги дополнительного образования посёлка Шушенское:

Ответы найти было не просто, но оказалось очень увлекательно. Все это превратилось у нас в своеобразный квест!

Подводя итоги, жюри отметило, что в большинстве поступивших работ, к сожалению, допущены ошибки. Самым сложным оказался вопрос: «Какой участок озера Чаны входит в границу заказника Кирзинский и является водно-болотным угодьем?».

Большинство ответов было – Ярковский, однако правильным является – Тагано-Казанцевский. Тем не менее, мы благодарим всех участников викторины за стремление расширить свои знания о водно-болотных угодьях Кирзинского заказника.

Список победителей в викторине:

  • Бауэр Анастасия Евгеньевна,
  • Иванова Анастасия Альбертовна,
  • Малыхина Александра Александровна,
  • Кустов Семен Сергеевич,
  • Злобин Дмитрий Владимирович,
  • Тюленева Татьяна Тимофеевна,
  • Шумилова Кристина Александровна.

Победители в ближайшее время получат дипломы, а также памятные сувениры от государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский». Тех, кто не смог преодолеть всех сложностей соревнования и не вошел в число номинантов, организаторы призывают не расстраиваться и ждать поощрительный приз в виде свидетельства участника.

Проверить себя и ознакомиться с правильными ответами можно здесь: https://yadi.sk/i/aoooX-RU3E74pC

На наш адрес поступило большое количество отзывов о проведенной викторине, что не может не радовать.

Татьяна Тюленева,

село Устьянцево Барабинского района:

Здравствуйте, уважаемые организаторы викторины! В первую очередь, примите благодарность за прекрасную викторину! Испытала гамму чувств. Волна радости, гордости за родной край накатывала с каждым ответом. А сколько новой информации узнала попутно, сколько чудесных фотографий и любящих природу людей. Удивительное рядом! А мы зачастую в суете проходим мимо, не замечая красоты и мудрости природы. Хотелось бы, чтобы данная работа проводилась более обширно. Ведь дети — это «светлячки», которые сделают нашу страну процветающей!

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