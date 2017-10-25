Завершился пожароопасный период в Барабинске

Пожароопасный период в лесном хозяйстве наступает с момента схода снежного покрова и заканчивается при наступлении устойчивой дождливой погоды, обычно это бывает в октябре-ноябре. Вот и в 2017 году пожароопасный сезон в Барабинском районе длился с 28 апреля по 20 октября.

Летом иногда объявляется особый режим пожарной опасности. Лето-2017 не стало исключением. Лесная охрана работала в самом напряжённом режиме. Он включал патрулирование, постоянные дежурства в выходные и праздничные дни, встречи и беседы с жителями.

В своей работе сотрудники Барабинского лесхоза сталкивались с разным отношением людей к лесным пожарам. Одни сами поджигают, другие просто равнодушны к происходящему. Хочется обратить внимание на то, что сгореть лес может в считанные минуты, а расти ему нужно десятки лет. Лесной пожар – страшное зрелище.

И его легче предупредить, чем потушить, поэтому работники лесной охраны так много времени уделяют пропаганде, беседам и встречам с местным населением, дачниками, школьниками. Ведь если хоть на одного человека, знающего о страшных последствиях лесного пожара, станет больше — это уже плюс.

Администрация Барабинского лесхоза обращается с просьбой: не уставайте говорить об опасности и последствиях пожара своим друзьям и знакомым, особенно если видите, что кто-то пытается поджечь сухую траву. Тогда станет мир зеленее и чище.